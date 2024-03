'La Polaka': ¿Por qué Karina Barrón decidió ser diputada?

Un poco de baile y editorialismo se combinaron en la tercera emisión de “La Polaka” con Karina Barrón, candidata al Senado por la coalición “Fuerza y Corazón por México” y al columnista Eloy Garza como invitados especiales.

En esta emisión, Karina Barrón habló con el periodista Luis Padua sobre cómo fueron sus inicios en la política, en donde explicó que debido a la rara enfermedad con la que su primer hijo Jesús Mauro nació llamada “atresia esofágica”, fue que decidió ser diputada local en el 2015, después diputada federal en el 2021 y ahora aspirante al senado.

“Cuando regreso a México decidí, porque dije ‘los diputados no me van a hacer caso’, si yo iba y les decía que necesitaba legislar acerca de enfermedades raras o huérfanas como mi bebé, pues no me iban a hacer caso, por eso decidí meterme.

“Nunca había estado en la política, la verdad es que cuando regreso después de un año, alimenté a mi bebé por un botón gástrico, no tuve la oportunidad de cuando nace tu bebé la mami inmediatamente lo carga, mi bebé tuvo una cirugía inmediata, lo entubaron, fue un proceso muy difícil y fue un año en el hospital, la cirugía de mi bebé fue la primera en el mundo”, dijo Barrón.

Por otra parte, el columnista y experto político, Eloy Garza, habló sobre el panorama de las elecciones federales y locales, ya que aún hay votantes que no están seguros hacia donde inclinarán su decisión en el próximo 2 de junio.

“Este votante sí va a ir, van 20,000 cargos públicos y cuando pasan este tipo de fenómenos, en esta ocasión la gente va a salir a votar, lo que va a pasar es que de último momento van a tomar la decisión.

“Lo que pasará es que cuando ya estén delante de la boleta electoral le van a entrar, es cuando te casas y te preguntan si aceptas, pero nadie se sale, está comprobado que ningún elector se sale para decir que no lo hará”, dijo Eloy Garza.

“La Polaka” con Luis Padua seguirá trayendo más invitados especiales, tanto personajes expertos en política, como candidatos a diferentes cargos federales y locales todos los martes y jueves a las 9 de la noche.

