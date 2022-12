Juez ordena que Félix Arratia deje su cargo

La medida cautelar que se le había impuesto al Subsecretaría de Administración Tributaria (SAT), Félix Arratia, fue revisada y ahora se agregó que se separe del puesto y no pueda ejercer ninguna función pública.

Esto se dio a conocer tras una audiencia que duro poco más de dos horas, y que se realizó a petición de la denunciante Sarahí Aranda, quien es secretaria técnica del Comité de Selección.

“Fue una audiencia en donde solamente se habló de la variación de la medida cautelar que me impusieron de ir a firmar cada 15 días y de no acercarme a la supuesta víctima, ella presentó un escrito en virtud de que yo pedí que se me reinstalará en el puesto, ella se sintió agraviada por ese hecho, entonces solicitó el día viernes a las 8 de la noche la revisión de la medida cautelar', dijo.