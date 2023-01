Judith Díaz no piensa en contender por una alcaldía

Judith Díaz, delegada de Programas para el Desarrollo en Nuevo León, anunció que ella no está interesada en alguna candidatura de las alcaldías del Estado.

Por: Devany Gámez

Enero 03, 2023, 16:17

Judith Díaz, delegada de Programas para el Desarrollo en Nuevo León, anunció en la conferencia de prensa de Bienestar Social que ella no está interesada en alguna candidatura de las alcaldías de Nuevo León pero que no descarta en algún momento ir por ella.



Comentaban que probablemente se encontraba interesada en postularse en alguna candidatura ya que es alguien que esta constantemente interesada en los municipios, aunque ella reafirmó que por el momento no es de su interés.



Además, mencionó que es normal tener ambiciones en la vida pero que ahora se encuentra sumamente enfocada en su puesto de delegada.