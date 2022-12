Joven sufre amenazas de su exnovio

Tras finalizar su relación por comportamientos violentos, Karen está sufriendo acoso junto a mensajes amenazantes por parte de su expareja desde hace ya unos meses. Además, el hombre amenaza con publicar fotos íntimas de ella si lo bloquea y no ‘’intentan’’ arreglar sus diferencias.

Fue a partir de octubre que las amenazas se intensificaron mediante mensajes enviados de diferentes dispositivos móviles que él consigue. La situación ha llegado a un límite que no hay día que no reciba estos avisos.

No sólo recibe llamadas y mensajes de él.

‘’Cuando decidí ya no hablar con él lo bloqueaba y me decía cosas muy feas, me agredía verbalmente. Cuando decidí ya no hablarle vino a mi casa, se espero en la esquina y quería que yo saliera’’, dijo Karen.