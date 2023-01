Joven denuncia que fue discriminada en antro de San Pedro

Alondra Acuña decidió 'levantar la voz' para denunciar a los empleados de un centro nocturno en San Pedro por discriminarla y negarle el acceso

Por: Patricia Agüero

Enero 08, 2023, 16:12

Apenas comienza el 2023 y tal parece que esto no fue motivo para un cambio de mentalidad en los trabajadores de un centro nocturno en San Pedro quienes discriminaron a una joven mujer por su aspecto físico.



Fue la joven identificada como Alondra Acuña quien denunció públicamente al club nocturno 'Empire' ubicado en Río Orinoco 105 en la colonia Del Valle en San Pedro.



'Me siento humillada, discriminada y muy indignada', escribió la joven en una publicación en su cuenta de Facebook.



Alondra detalló que el día de ayer sábado 07 de enero acudió con amigos al antro y los 'cadeneros' no le permitieron la entrada por su físico ya que 'personas como ella no entran'.

'La vergüenza que tuve que pasar con mis acompañantes ya que por no dejarme sola, tampoco entraron al lugar, la mirada discriminatoria de todos los cadeneros y demás personal, es inhumano recibir este trato en cualquier condición', expresó Acuña.



En un principio la joven pensó en ignorar la situación que vivió, pero consideró que es su 'deber' no quedarse callada y por eso hizo la denuncia públicamente por el impacto que tienen las redes sociales.





'El único fin de mi publicación es alzar voz por todas las personas que hemos por una situación similar y se han quedado callados', finalizó.



La publicación de la joven se llenó de cientos de comentarios de apoyo, otros señalaron que en los antros de San Pedro 'el clasismo está por encima del ser' y la mayoría coincidió en acudir mejor a los centros nocturnos ubicados en Barrio Antiguo en Monterrey.



Mientras tanto la cuenta en Facebook del 'Empire' eliminó los comentarios en contra del establecimiento y solo permitió los que los 'defendían'.



Cabe señalar que esta no es la primera vez que un centro nocturno en el municipio más rico de México es señalado por actos de discriminación.