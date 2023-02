Javier Navarro responde a declaraciones de De la Fuente

El secretario de gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, ha respondido a las acusaciones del coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, sobre supuestas amenazas en su contra.

“Afortunadamente no he hablado con él desde hace mucho tiempo y eso me da mucha paz. Finalmente, los neoloneses saben quién soy como profesionista y ser humano, mi trayectoria es pública y justo represento lo contrario que 'Chale' y sus secuaces”, concluyó Navarro.