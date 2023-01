Jardín de Niños de García lleva 4 meses sin luz ni clases

Los alumnos del Jardín de Niños Coronel Hermenegildo Buentello de Luna, sufren la falta de luz derivado de las temporadas de lluvia y el riesgo de un corto circuito, por lo que tienen 4 meses en línea y solo 1 día acuden a las aulas.

Las madres de familia exigen de inmediato una respuesta que indique el regreso a las aulas de los menores.

“Dijeron que para enero y tampoco y pues queremos respuesta de la directora para saber qué día van a entrar los niños a presencial porque ya no quieren en línea”, dijo.

La directora da respuestas esquivas a las preocupadas madres de familia.

“Venga, yo le explico… que ya metió un oficio, qué no le dan respuesta, no queremos explicaciones, queremos hechos”, agregó.

“A veces da la cara, a veces no, a veces nada más se asoma y no dice nada, ahorita debería estar aquí y no está”, dijo.