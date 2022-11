Invierno pinta más contaminado para Nuevo León

Prevén que siga la tendencia de los últimos tres inviernos, en los que el número de días sucios por encima de la norma ha crecido un 32%

Por: Rosalinda Tovar

Noviembre 24, 2022, 7:23

Para los habitantes de la metrópoli regia, ya está en puerta la temporada en la que la contaminación subirá no sólo por el frío, sino también porque de acuerdo a cifras oficiales, los días fuera de la norma están creciendo constantemente a ritmo de 10% en cada nuevo invierno.



De hecho, los últimos tres inviernos el problema creció más de 30 por ciento en Nuevo León. No sólo está aplicando la inversión térmica típica de esta época, sino que también la contaminación ha estado en permanente aumento cada año.



La inversión térmica consiste en que “se invierten las temperaturas”, es decir, que las masas de aire frío se quedan estacionadas en la superficie empujando el calor a su parte superior el cual, a su vez, es contenido por otra masa de aire helado.



Todo esto hace que los contaminantes no suban a la atmósfera y se queden en el aire de la ciudad provocando más días contaminados.



Pero aunado a ese fenómeno natural, las emisiones están en aumento, ya que según datos de la Secretaria de Medio Ambiente del estado, en el invierno que comprende de diciembre del 2019 a febrero del 2020, los días fuera de la norma, es decir, que estuvieron muy contaminados, fueron 56, mientras que en el mismo periodo del 2020 al 2021 fueron 67 lo que es un aumento de 20 por ciento.



En el periodo de diciembre del 2021 a febrero del 2022 fueron 74 lo que es un aumento, respecto al invierno inmediato de 10 por ciento.



Sin embargo, si se compara del invierno 2019-2020 con el del 2021-2022 es de 32% el incremento.



La directora del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey, (OCCAMM), Selene Martínez, dijo que esta situación empeorará aún más por el clima, la pirotecnia y las emisiones de industrias.



“El pronóstico es que probablemente sean meses difíciles e inclusive más difíciles que el año pasado también por el tema de que tenemos una refinería que ha estado aumentando su producción de combustóleo”, subrayó Martínez.

