Invertirá estado 'millonada' para reparar grietas en Línea 2

Autoridades de Metrorrey indicaron que la próxima semana tendrán el monto exacto del costo de las reparaciones y lo darán a conocer

Por: Fernando González

Diciembre 08, 2022, 7:29

El director de Metrorrey, Abraham Vargas, indicó ayer que reparar los 168 capiteles del tramo elevado de la Línea 2 del Metro costará “varios millones”, los cuales serán pagados por el estado.



En conferencia de prensa, el funcionario puntualizó que la próxima semana tendrá el monto exacto y lo dará a conocer.



“Para ser responsables con las cifras, yo les pediría que nos esperemos a la siguiente semana, sí van a ser millones de pesos, varios millones de pesos, pero para poder darles un rango con mayor precisión esperamos a la siguiente semana”, afirmó.



Sobre los responsables, señaló que la dependencia está realizando una investigación para determinar contra quién proceder. Y agregó que, por el momento, no puede determinar si será la empresa u otro ente.



“Estamos armando todo ese mapeo documental para poder ir siguiendo el proceso de toma de decisiones, no queremos señalar responsabilidad de ninguna de las partes, no tenemos evidencia aún de qué fue lo que ocurrió en este proceso de aprobación y de construcción de la obra hasta que tengamos mapeado este procedimiento”, subrayó.



Mientras se realizan las inspecciones y evaluaciones correspondientes, señaló, el gobernador Samuel García se reunirá con el consorcio encargado de la Línea 2 para presentar los problemas y comenzar una investigación para deslindar responsabilidades.