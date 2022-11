Instalará Monterrey módulo para el canje de armas

El programa de canje de armas será supervisado por elementos del Ejército Mexicano y se realizará del 22 al 25 de noviembre frente al Palacio Municipal

Por: Andrea Rodríguez

Noviembre 21, 2022, 14:57

El municipio de Monterrey arrancará a partir de este martes el canje de armas por vales de despensa en la Plaza Zaragoza.



Mediante un comunicado, el municipio informó que esta actividad, que busca reducir los accidentes que se generan en los hogares, además de apoyar a la economía de los ciudadanos, se realizará de manera coordinada con la Sedena y el Gobierno del Estado.



El programa estará realizándose del 22 al 25 de noviembre en la Plaza Zaragoza, en el módulo instalado frente al Palacio Municipal de Monterrey, que tendrá un horario de las 9:00 a las 16:00 horas.



Se informó que el canje será anónimo por lo que no se solicitará ninguna información sobre la procedencia del arma.



Personal del Ejército Mexicano asignado al lugar se encargará de evaluar el tipo de arma, el calibre y las condiciones en la que se encuentre, para establecer el monto que se pagará con los vales de despensa.



El municipio compartió una lista en la que se habla del tipo de arma que se podría cambiar y el valor de esta; como el caso del arma larga de uso exclusivo del Ejército con valor de $3, 500 pesos; arma larga de uso no exclusivo del Ejército con valor de $2,000 pesos; arma corta de uso exclusivo del Ejército con valor de $2,500 pesos y arma corta de uso no exclusivo del Ejército con valor de $1,700 pesos.



Asimismo, el arma larga de postas con valor de $750; el arma corta de postas con $500 pesos; cargadores de armas de fuego de $300 pesos; cartuchos de 1 a 50 con valor de $200; y cartuchos de 51 a 100 con valor de $300 pesos.