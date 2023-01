Instalará Monterrey centros de acopio para pinos naturales

Vecinos de algunos sectores ya comenzaron a dejar los pinos navideños en parques donde el municipio acostumbre instalar el lugar de acopio

Por: Brian Jiménez

Enero 04, 2023, 8:01

Servicios Públicos de Monterrey iniciará con los centros de acopio para recolectar pinos de forma oficial hasta el próximo viernes 6 de enero y colocarán lonas en diversos puntos al norte, centro, sur, poniente y zona Huajuco.



Con la acumulación de los pinos, personal de la dependencia pasará todas la noches a los lugares destinados para llevarlos a la máquina trituradora ubicada en un centro comercial al sur de la ciudad y los pinos de navidad vuelvan a la naturaleza en forma de abono o composta.



INFO7 visitó la colonia Ancón del Huajuco, donde ya han iniciado a depositar sus árboles en el espacio del parque de la colonia donde habitualmente se hace, aunque aún no hay una lona que lo indique.



En el lugar ya había al menos seis pinos.



Esta práctica se realiza con la finalidad de que los árboles que utilizamos para las fiestas decembrinas y que son naturales, no terminen tirados en un lugar incorrecto, en donde además no aporten al medio ambiente.