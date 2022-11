Instalan comerciantes a la brava puestos en área verde

Señalan habitantes del sector que buscan crear un mercado entre los mismos vecinos para ofrecer productos y salir adelante

Por: Fernando González

Noviembre 09, 2022, 11:35

Cerca de 50 familias de la colonia Atoyac de Álvarez, en Guadalupe, decidieron tomar un área verde que se encuentra a un costado de la calle Ramiro Guerrero para instalar puestos o hacerlo estacionamiento.



Los vecinos de dicha colonia especificaron que buscan formar un mercado de la comunidad para salir adelante.



“Pues lo queremos para poner los muebles y si es posible, si nos dan permiso, poner un negocio”, indicó un vecino.









Formaron más de 50 lotes con medidas de siete metros de ancho por 15, eran delimitados por cinta amarilla y únicamente se entregarían los terrenos a los habitantes de la colonia, no permitirían externos, ni tampoco se les cobraría rente.



La señora Angélica, a pesar de que no solicitó un lote, mencionó que la colonia estaba de acuerdo en tomar el predio para formar el mercado, por eso pidió que no se les molestara.



Cabe resaltar que un tramo que han tomado estos posesionarios pertenece al Río La Silla y este es de carácter federal, por lo que la problemática se puede agraviar.



Por último, se vieron vecinos que ya comenzaron a montar las estructuras de los negocios que buscan colocar, utilizando maderas, tubos y andamios.