Insiste Víctor Fuentes en renegociar tratado de trasvase

El legislador panista pide al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cumplir con su palabra de frenar trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas

Por: Andrea Rodríguez

Noviembre 03, 2022, 11:35

Después de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó el estado y señaló que serán en tres semanas cuando se defina si se realiza el trasvase a Tamaulipas, el senador por Nuevo León, Víctor Fuentes, hizo un llamado a no enviar el agua, e insistió en renegociar el acuerdo.



Asimismo, hizo un llamado a que tanto el secretario de Gobernación y el gobernador Samuel García cumplan las promesas que hicieron en meses pasados sobre el trasvase y sobre el abastecimiento de agua.



El pasado 27 de septiembre, cuando compareció en el Senado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, avaló una petición del senador Víctor Fuentes respecto a no realizar el trasvase, pues dijo que “no era viable”. López señaló que estaba de acuerdo en que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no aprobará el envío de agua a Tamaulipas.



“No es viable el trasvase de El Cuchillo, porque entonces los casi $12,000 millones de pesos que se van a invertir en estos siguientes ocho meses para la construcción del segundo acueducto de El Cuchillo II prácticamente quedaría sin agua.



“Entonces se tiene que encontrar el equilibrio entre los derechos de los tamaulipecos y los nuevoleoneses”, indicó Adán Augusto López el 27 de septiembre en el Senado de la República.



No obstante, el 1 de noviembre el funcionario federal señaló: “El acuerdo decía que, en esta fecha, el día de hoy (1 de noviembre), se tenía que empezar (con el trasvase), y se tomó la decisión consensuada de no empezar hasta tener un estudio técnico. Se están haciendo algunos estudios de la Comisión Nacional del Agua, esperemos que se tengan en dos o tres semanas”.

Ante esto, el senador Víctor Fuentes enfatizó: “El secretario de Gobernación, en la alta tribuna del país, se comprometió que no había trasvase este año y el gobernador se comprometió a defender el agua de Nuevo León, después de la sequía las condiciones para Nuevo León no son favorables para el tema del debido abastecimiento del vital líquido, es importantísimo tomar nuestras reservas para tener garantizado el suministro”.

De igual forma, el legislador agregó: “Por lo pronto que no haya trasvase hasta que no quede debidamente garantizado el abasto por al menos 2 años y en ese espacio de 2 años, pues empezar a proyectar un nuevo convenio en el cual no se ponga en riesgo el consumo doméstico”.