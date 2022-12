Inician habitantes de El Pozo su nueva 'aventura' en Zuazua

Este fin de semana comenzó el proceso de mudanza de 25 familias, que incluyó la completa demolición de los tejabanes donde habitaban

Por: David Cázares

Diciembre 19, 2022, 8:07

A casi un año del incendio que consumió gran parte de su patrimonio, las primeras 25 familias del predio irregular conocido como El Pozo, en Monterrey, comenzaron a ser reubicadas al municipio de Zuazua, donde ahora enfrentarán nuevos retos.



Fue durante este fin de semana cuando comenzó el proceso de mudanza, que incluyó la completa demolición de los tejabanes donde habitaban.



Así, entre los terrenos que hicieron suyos durante décadas ahora predomina el escombro, los sentimientos encontrados y la nostalgia.



“Es triste para mí irme y dejar aquí, verdad, pero sé que voy a volver a empezar allá una nueva vida; fueron muchos años aquí. Aunque a la vez me siento alegre y a la vez me siento triste porque me voy, pero yo sé que a lo mejor va a ser mejor vida y que voy a tener una casita que va a ser mía”, compartió María Teresa.



Muchos de los habitantes, ya de la tercera edad, llegaron a El Pozo por no tener lugar alguno donde vivir, y ahí pasaron prácticamente toda una vida.



“Cuando yo llegué aquí mis hijos ya tenían su hogar, nada más que ya ve que hay diferencias y ni modo; con las familias ya ve que a veces no son lo que queremos, pero como quiera Dios no nos deja”, dijo Juana Alfaro entre lágrimas.



Este primer grupo de personas ya tiene un nuevo inicio en la colonia Santa Elena, en Zuazua.