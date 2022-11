ICV amplía hasta diciembre plazo para actualizar placas

Por: Andrea Rodríguez

Noviembre 13, 2022, 12:24

A casi 15 días de que acabe el tiempo para el cambio de placas en Nuevo León, el Instituto de Control Vehicular (ICV) informó que ampliará el plazo un mes más, por lo que los ciudadanos tendrán hasta el 31 de diciembre para realizar su trámite.



Mediante un comunicado, el Instituto señaló que esto se realiza con el fin de apoyar a la ciudadanía que aún no ha renovado sus placas con diseño 2011.



Cabe recordar que el programa “Ponlo a Tu Nombre', que inició el pasado mes de julio, estaba programada para finalizar el 30 de noviembre.



De acuerdo al ICV se tiene un avance del 78%, pues a la fecha de los 287,000 automóviles con registro al corriente en el pago de sus derechos vehiculares, se ha realizado el trámite de canje de placas en más de 225,000 vehículos.



Sin embargo, se estima que de 700,000 unidades de vehículos modelos 2015 o años anteriores aún no se cuenta con información actualizada, es decir, se desconoce si requieren cambio de propietario o, incluso, no se sabe si cambiaron de registro a otras entidades federativas.



Al dar a conocer la ampliación del plazo para cambiar las placas, el ICV informó que ha implementado una serie de mejoras en la plataforma digital del organismo que facilitan al ciudadano el canje de placas con diseño 2011, que le permiten desde pre-registrarse hasta la autorización para que un tercero autorizado realice el trámite por el propietario, o la declaración de testigos para casos como el Programa 'Ponlo a tu nombre'.



Asimismo, se informó que en los próximos días se habilitarán sucursales bancarias de Afirme y de Banorte para canjes de placas sin cambio de propietario.



Uno de los cambios es para modelos 2007 y anteriores que tiene un costo máximo de alrededor de $2, 887 pesos e incluye el alta, la constancia de registro vehicular, cambio de propietario y las placas.



En el caso de los modelos de 2008 a 2013 el costo máximo es de $4, 811 e incluye el alta, la constancia de registro vehicular y las placas.



Mientras que para los modelos 2014 y 2015 el costo es de $399 pesos e incluye la renovación de las placas.