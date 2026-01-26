Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo

El modus operandi consiste en prometer facilidades de financiamiento y fingir dificultades técnicas para obligar al comprador a depositar dinero

Con la ilusión de estrenar una camioneta, Diana y su esposo René visitaron una concesionaria de Changan, pero un asesor los defraudó arrebatándoles $35 mil pesos para luego desaparecer.

El caso, que ya fue denunciado formalmente y está bajo investigación de la Fiscalía de Nuevo León, es uno entre múltiples que se habrían cometido en la sucursal de la avenida Gonzalitos.

Un esquema basado en falsas fallas del sistema

Las víctimas narran que el modus operandi consiste en prometer facilidades de financiamiento y fingir dificultades técnicas que obliguen al comprador a depositar dinero en cuentas ajenas a la compañía.

“Cuando íbamos a hacer la separación de la unidad no había sistema en la terminal, y me dice el asesor que lo que podemos hacer es depositarle a él en su cuenta personal y que él al día siguiente, a primera hora, hace el pago cuando abran la caja”, compartió la afectada.

Transferencias, recibos y promesas incumplidas

Esas supuestas complicaciones en el sistema se repitieron días después, cuando la pareja acudió para entregar el enganche.

“Hacemos, otra vez, una transferencia a su cuenta y según nos dio un recibo y la carta factura, luego nos dijo que en 15 días nos entregaban la camioneta”, recuerda.

Sin embargo, al cumplirse el plazo, el asesor comenzó a poner excusas y dar largas para no entregar la unidad.

“Primero nos dijeron que las firmas no estaban igual que en la credencial, y así muchos pretextos, en total fueron nueve veces”, lamentó la víctima.

Bloqueos y falta de respuesta

Tras varios meses de espera, la pareja exigió al asesor un reembolso del enganche, a lo que nuevamente dio un plazo de 15 días.

“No tuvimos respuesta, le mandamos mensajes pero no contestaba, hablábamos y no respondía, los chats los veía pero no los respondía, hasta que un día nos bloqueó”, acusaron.

La agencia confirma más víctimas

Al contactar a un superior del empleado, recibieron una respuesta que agravó la situación.

“Hablamos a Changan Gonzalitos, y una persona nos dice: ‘ya no trabaja aquí porque lo corrieron, porque estafó y robó a muchos clientes rechazando trámites para él mismo quedarse con el dinero’”, aseguró Diana.

Al revisar el sistema interno, detectaron que solo se habían ingresado $700 pesos al perfil de la pareja.

“Le pedimos al gerente que no se nos regresara ese dinero, pero que cuando vinieran los ministeriales cooperaran con la investigación”, comentó.

Interponen denuncia ante Fiscalía de NL

El primer contacto con el vendedor y la agencia ocurrió en junio, mientras que la denuncia formal fue presentada en noviembre.

Ante la posibilidad de que el hombre continúe operando, las víctimas pidieron a la Fiscalía de Nuevo León acelerar las investigaciones.