Hay mas taxis piratas en Monterrey ¡A falta de camiones!

La presencia de taxis piratas en Nuevo León cada vez es más frecuente, esto, como resultado de la insuficiencia de transporte público. Ante esto, algunos choferes decidieron ejercer el servicio de taxi de manera informal.



Hay usuarios en diversos municipios del estado que pasan hasta dos horas esperando abordar una ruta urbana, sin embargo, la falta de éstas y la urgencia por llegar a sus destinos los lleva a contribuir con el servicio inseguro de un taxi pirata.





“Nunca me ha tocado nada malo por así decirlo, pero seguros no son, porque en cualquier momento puedo venir sola o pueden venir puras chicas y puede pasar otra cosa.”, aseveró Ramírez.

En el municipio de El Carmen, se detectaron una gran cantidad de estos vehículos, sobre todo en las colonias Antares, Villas del Arco, El Jaral y Valle del Jaral y según palabras de los vecinos que utilizan este servicio y que también los llaman “taxis colectivos”, esta práctica se lleva a cabo desde hace varios años en la zona.

A lo largo de los años, las autoridades se han hecho presentes para evitar que estos choferes brinden los traslados a los vecinos, sin embargo, la gran mayoría ven este medio de transporte informal como una solución.

“Yo pienso que no andamos robándole a la gente, porque aquí estos carros tienen años, tienen como quince años, no hay transporte, aquí la gente te puede decir, el transporte que viene está mal, sábado y domingo no viene, si llueve no entra y cuando hace frío no están.”, expresó el chofer del taxi pirata.