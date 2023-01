Hay más involucrados en crimen de ganadero: Fiscalía

Indica Fiscalía que hasta el momento con las dos personas que están plenamente identificadas son con las que se está trabajando en la investigación

Por: Rosalinda Tovar

Enero 12, 2023, 14:04

Aunque hasta ahora sólo se tienen identificados a dos personas implicadas en el asesinato del empresario sampetrino, Gustavo Levy Navarro, la Fiscalía General de Justicia del Estado reveló que posiblemente haya más involucrados en el crimen.



Pedro Arce Jardón, encargado del despacho del órgano autónomo, dijo en entrevista para INFO7 que por el momento continúa la recolección de pruebas periciales para poder llevar a cabo la imputación de los presuntos responsables que están detenidos.



“Lo que tenemos hasta ahorita determinado es que probablemente haya más participantes, no tenemos todavía plenamente identificada su identidad.

“Hasta el momento con las dos personas que están plenamente identificadas son con las que se está trabajando en la investigación, para en su momento dado poder llevar a cabo la imputación correspondiente por lo que hace el homicidio tanto el señor Gustavo Levy, como de Rodolfo Omar De la Garza”, precisó el funcionario.

Te puede interesar: Angustia lleva a familia a dar con muerte de ganadero

El cuerpo del ganadero fue localizado el sábado pasado en el rancho La Rumorosa, en Villaldama, tras un cateo realizado en el lugar, y días después se confirmó que se trataba del empresario sampetrino que se encontraba en calidad de desaparecido.

“Al menos con los indicios que se tienen hasta el momento y las pruebas que están pendientes por recabarse si podemos sentir que tenemos una teoría del caso sólida para presentar dicha imputación”, continuó Arce Jardón.



Respecto a la propiedad, el encargado del despacho de la Fiscalía mencionó que se encuentra asegurada y bajo resguardo policial, sin embargo, dijo que eso no limita a que los dueños puedan acudir a suministrar alimento a los animales que se encuentran ahí.



“Si bien aún el Ministerio Público lo tiene asegurado, eso no delimita o limita más bien que se pueda accesar por parte de los particulares, para proveer de los alimentos necesarios para que el ganado, pues lógicamente no pierda sus condiciones”, concluyó Arce Jardón.