Hallan cuerpo durante búsqueda de joven desaparecida en Monterrey

Aunque todavía no fue confirmado por las autoridades, se especula que podría tratarse del cuerpo de la menor Brithany Nahomy Alvarado Retiz, de 15 años

Durante un operativo de búsqueda por la desaparición de una adolescente, autoridades localizaron el cuerpo de una persona que, de manera preliminar, correspondería a la menor de 15 años reportada como desaparecida desde el pasado 26 de enero en Monterrey.

El hallazgo se registró alrededor de las 20:50 horas en un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles Artesanal y Barrio de la Industria, en la colonia Barrio de la Industria, al norponiente de la ciudad, donde personal investigador detectó el cuerpo al interior de un pozo mientras realizaba recorridos en la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, el cuerpo pudo haber sido localizado tras la detención de un hombre ocurrida horas antes, lo que habría derivado en acciones de búsqueda focalizadas en ese sector.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León había activado una alerta Amber para la localización de Britany Nahomi Alvarado Reyes, de 15 años, quien fue vista por última vez en la colonia Croc, al norte del municipio. El sitio del hallazgo se encuentra aproximadamente a un kilómetro del lugar donde fue reportada su desaparición.

Debido a las condiciones en las que fue localizado el cuerpo, la identificación se realizó de manera preliminar y será a través de los estudios forenses que se confirme legalmente su identidad, así como las causas y circunstancias del fallecimiento.

El área fue acordonada para permitir las labores periciales y la extracción del cuerpo, mientras se integran los resultados a la carpeta de investigación.

La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas quedó a cargo del caso y continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos, sin que hasta el momento se hayan informado conclusiones oficiales ni responsabilidades.