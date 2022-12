Habitan entre el peligro con casas abandonadas alrededor

Resalta en sectores del municipio de Zuazua la casas abandonadas que generan inseguridad y foco de insalubridad para los vecinos

Por: Brian Jiménez

Diciembre 21, 2022, 10:41

Transitando por las calles de Zuazua, Nuevo León, llegamos hasta la colonia Misión Santa Elena y nos dimos cuenta de la gran cantidad de casas abandonadas que hay en este lugar que funcionan como escondite de la delincuencia y además como un nido de infecciones.



Estas casas tienen al menos 15 años en condición de abandono, algunas de ellas un día estuvieron habitadas, otras tantas nunca tuvieron dueño y el vandalismo abunda.



“Los huercos que vienen y hacen muchas rayasones y quiebran los bloques y los policías de aquí tampoco hacen nada, agarran menores, agarran a otras personas que andan de borrachitos o lo que sea, pero a los que vienen a agarrar, no los agarran”, dijo doña Claudia, vecina del lugar.





Las casas abandonadas también representan un foco de infección, debido a que son utilizadas como tiradero de basura, generando plagas de animales y olores desagradables.



“Hay siempre basura, hierba, montones de tierra de escombro y vienen y avientan como si fuera aquí un basurero, no respetan”, expuso.



“Hay animales muertos y perros que andan hasta mordiendo, que muerden a la gente”, detalló.



Los vecinos mencionan que la falta de cultura es un factor que impide el respeto a la propiedad privada.



“Aunque no sea de nosotros, debemos de respetarla, aunque no haya gente hay que respetar y la gente de aquí, pues no, somos muy pocos los que respetamos”, aseveró.



Habitantes del lugar argumentaron que falta apoyo por parte de las autoridades municipales en la zona.



“Las autoridades, la verdad, no hay autoridad que vengan a ayudarnos y que queremos que vengan los soldados, que venga alguien a estar aquí al pendiente de todo”, puntualizó.



Todos están cansados, pues las casas abandonadas que se encuentran intercaladas entre las habitadas, son un peligro inminente.