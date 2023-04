Graban a hombre colocando comida envenenada para animales

This browser does not support the video element.

La crueldad está a la orden del día… Vea usted a este hombre que sale de su casa con algo en la mano y lo coloca al pie de la vivienda de su vecina.

Se sorprenderá cuando vea de qué se trata.

“Estaba dándoles de comer a los gatitos que andan en la calle, salí y empecé a comer, eran como las 8 de la noche, me tardé unos 10/ 15 minutos y luego cuando volví a salir para darles más comida veo que hay un plato ahí y cuando me acerco, veo que era carne con vidrios”, dijo una vecina.

Esto con la finalidad de acabar con la vida de gatos y perros que andan libres en el Fraccionamientos Victoria en Guadalupe pues el mal hombre, es enemigo de los animales.

“Es un vecino, y no se me hace justo esto, porque está bien que no le gusten, que no los quiera, pero no tiene derecho a matarlos', dijo.