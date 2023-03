Gobernador viajará a Nueva York para conferencia de agua

El gobernador Samuel García dijo que fue invitado a una conferencia sobre el agua organizada por la ONU, la próxima semana

Por: Andrea Rodríguez

Marzo 16, 2023, 15:15

A pocos días de que se celebre el Día Mundial del Agua, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer que recibió una invitación para un evento a Nueva York en donde podrá presentar lo que se está haciendo en Nuevo León en materia de agua.

El mandatario estatal indicó que la invitación es a la ONU para el The UN 2023 Water Conference que se llevará a cabo del 22 al 24 de marzo.

“La fundación Femsa y Heineken me invitaron a la ONU, la próxima semana es la semana del agua, específicamente el 22 de marzo, nos están invitando a ‘The UN 2023 Water Conference’, es un evento organizado por Naciones Unidades en Nueva York, yo iría el viernes 24.

“Vamos a ir a hablar sobre lo que está haciendo Nuevo León en materia de agua, cómo vamos a garantizar 12 años, dos sexenios, con las actividades hechas este primer año, este 2023 terminamos el acueducto Cuchillo II, la presa Libertad, la modulación de todo el sistema de Drenaje que tiene 40 años aquí en la ciudad, pozos someros y profundos y todo el tema que tiene que ver con el cuidado del agua”, indicó García Sepúlveda.

El gobernador aprovechó para dar a conocer que adelantará algunos proyectos que se tenían proyectados a largo plazo en el tema del agua para Nuevo León.

“También voy a empezar a adelantar los proyectos de largo plazo que vienen para la ciudad, como es el tratamiento y reciclaje del agua y un tema muy importante porque el sector agrícola consumo el 70% del agua en México y también en Nuevo León, la tecnificación de temas de riego que pueden ayudar a reducir más de la mitad de desperdicio”, agregó el mandatario estatal.

Tras llegada de Tesla más empresas me han buscado: Samuel García

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, señaló que después de que se diera a conocer la llegada de Tesla al estado, algunas empresas han mostrado interés para instalarse en la ciudad y han solicitado cita con él.

“Estoy muy contento, siempre tuve mucha fe en que se iba a dar Tesla y que además esa inversión ancla iba a generar competencia, mejores sueldos, más oportunidades, pero además traer todo un ecosistema de electro movilidad a Nuevo León, más innovación, más tecnología, más creatividad.

“Me han estado llegando citas y reuniones más importantes, coreanas, chinas, alemanas, de que se quieren venir a Nuevo León porque están viendo el auge del nearshoring que tiene nuestro estado”, indicó García Sepúlveda.

Por otra parte, el mandatario estatal señaló que agregó a 3 personas a su Consejo asesor, entre las que destacó a Blanca Treviño, las cuales dijo fue una de las impulsoras del nearshoring que ahora está viviendo Nuevo León.

“Quiero comentarles también que el Consejo asesor con el que empecé hace un año, que me auxilia, me apoya, me regaña, me asesora, me jala las orejas sobre el gobierno de Nuevo León.

“Tuvimos una reunión donde se incorporan piezas claves, entraron al Consejo tres grandes figuras de Nuevo León empiezo por Carlos Salazar Lomelí, José Antonio Rivero y mi amiga Blanca Treviño, ella previó desde hace 27 años que pronto la ubicación geográfica de Nuevo León y todo el potencial y talento de nuestro estado iban a generar el nearshoring”, agregó.