Gobernador pide a IP definir lado, en el pleito con PRIAN

El gobernador Samuel García exigió a la Iniciativa Privada (IP) de Nuevo León dejar de ser ecuánime y, de una vez, definir de qué lado está en el conflicto que sostiene contra Francisco Cienfuegos, del PRI, y Zeferino Salgado, del PAN.

'Que no se confunda la ciudadanía y mucho menos la Iniciativa Privada. Este no es un conflicto de poderes, este no es un pleito del Legislativo contra el Ejecutivo, no es Samuel contra Chefo y contra Paco; son una mafia instalada que quiere secuestrar a un nuevo gobierno, punto. Entiéndase: no nos dejan trabajar', alegó.