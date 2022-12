Garantiza gobernador la entrega de recursos a municipios

Ante los alcaldes de Juárez y Cadereyta, el gobernador Samuel García aseguró que entregará los recursos que requieren los municipios

Por: Andrea Rodríguez

Diciembre 21, 2022, 12:51

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, señaló que sabe que los municipios necesitan muchos servicios y recursos por lo que aseguró que cumplirá con ello.



Esto lo dio a conocer durante la supervisión de los trabajos de la construcción del Periférico, en donde estuvieron presentes el alcalde de Juárez, Francisco Treviño y el de Cadereyta, Cosme Leal, quienes forman parte del Pacto por Nuevo León.



Cabe destacar que este es un bloque opositor de diputados y alcaldes, el cual se creó al asegurar que los municipios no reciben los suficientes recursos para mejorar su seguridad, los servicios públicos y la calidad de vida de sus ciudadanos.



'Siempre se apostaba por los municipios tradicionales, pero el año pasado hicimos ver que ya no somos 8 municipios metropolitanos, somos 16 que requieren de muchos servicios, que requieren de mucho dinero y saben que les voy a cumplir y vamos a jalar juntos', dijo García.



Durante el evento el mandatario estatal también destacó que se blindará a todos los neoloneses pues señaló que todos tienen los mismos derechos.



'Hay que blindar a todos los neoleoneses, no hay de primera, ni de segunda, ni de Valle Oriente, ni de Juárez, todos tenemos los mismos derechos', señaló el gobernador.