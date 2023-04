Fomerrey dará certeza patrimonial a familias de Guadalupe

Fomerrey comenzará la integración de expedientes para dar certeza patrimonial a 443 familias de la colonia Puerta del Sol en Guadalupe, quienes fueron afectadas por el Huracán Gilberto.

Tras la desaparición del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), el organismo adquirió los derechos y obligaciones de dos créditos de la extinta dependencia federal con el que darán seguridad sobre las viviendas a los propietarios.

Eugenio Montiel Amoroso, director de Fomerrey, dijo a los vecinos que el Instituto de Vivienda de Nuevo León obtuvo la cartera vencida de los créditos con número 2202; y mediante un único pago liberará las hipotecas de las escrituras de las propiedades.

“El Gobernador me dijo, no es opción, compra la cartera, y ahora ya es propiedad de FOMERREY y del Instituto de la Vivienda de Nuevo León, y nos vamos a poner de acuerdo con las 443 familias para que pronto tengan la tranquilidad de tener liberada las escrituras y el patrimonio que ustedes tienen desde 1993, ya 30 años van a cumplir con este tema, llegó la hora, está la oportunidad, Samuel García me permitió hacer todas estas negociaciones y por eso estamos aquí “, expresó Montiel Amoroso.