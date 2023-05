Florerías se preparan para el Día de las Madres

A pesar de que hay distintos regalos para este 10 de mayo, las flores son uno de los indispensables.

Sabemos que son adecuadas para toda ocasión, estas nos acompañan a lo largo de nuestra vida, desde el nacimiento, cumpleaños, aniversarios, hasta en nuestro funeral.

El florista Eduardo Gudiño comentó sobre los arreglos que las personas buscan para regalar este día de las madres.

A pesar de que este oficio lleva décadas en el mercado, se ha tenido que ir innovando conforme han surgido tendencias y este año algunas de ellas son arreglos en distintas figuras y flores eternas.

Al saber el movimiento que esta fecha trae, las florerías se preparan con envíos para lograr llevar felicidad a muchas madres al igual que con material para satisfacer la demanda.

La tradición de entregar flores

El inicio de los arreglos florales se remonta a tiempos lejanos y de hecho hay pruebas de que este oficio comenzó hace siglos, una de ellas es cuando encontraron trabajos de hojas de palmeras en la tumba de Tutankamón.

En este oficio se desempeñan distintas actividades como cuidar, cultivar, decorar y diseñar arreglos florales.

María de Lourdes quien ha sido florista durante 14 años nos comenta que este no es un trabajo fácil ya que las flores son un producto que al adquirirlo se debe vender, de lo contrario mueren y perjudican el negocio.

Sabemos que muchos oficios han sido reemplazados por la tecnología pero este no es el caso de los floristas.

“Yo siento que no van a desaparecer porque es flor natural, lo que es natural no desaparecería. Pero al final de cuentas la elaboración es de personas que lo hacen con las propias manos, vamos a decirlo sobre la artesanía, que es un producto que se va a elaborar siempre artesanal, cada arreglo que a veces el cliente quiere que salga igual, aunque lo haga el mismo florista, no queda igual porque es artesanal y lo artesanal no creo que desaparezca nunca” dijo Lourdes.