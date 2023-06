Fiscalía no pide ayuda por saturación de SEMEFO: Navarro

Ante la saturación de cuerpos que la Fiscalía informó que se tiene en el SEMEFO, el secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, señaló que al estado no se le ha pedido apoyo ante esta situación.

De acuerdo con el secretario general de Gobierno ayer en la Mesa de Seguridad se reunió con personal de la Fiscalía, sin embargo, no se les planteó el tema o se le solicitó apoyo al gobierno estatal ante la saturación en el Semefo.

“No conozco a detalle qué problemas tenga la Fiscalía, es un problema de la Fiscalía y si ellos consideran que se requiere hacer una adecuación, pues me imagino que ese tema es de ellos que tendrán que hacerlo a través de la solicitud de presupuesto para el próximo ejercicio si fuera así y si fuera algo urgente, me imagino que ellos ya deberían haberlo analizado, pero no nos han dado ninguna información al respecto”, indicó Navarro Velasco.