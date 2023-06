Fernández Noroña va contra contaminación de refinería

Como parte de sus aspiraciones a la presidencia de la República, el diputado Federal Gerardo Fernández Noroña visitará Nuevo León este sábado, donde manejará una agenda sobre la contaminación de la refinería de Pemex.

Los legisladores del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez y Azael Sepúlveda, informaron que visitará Cadereyta para sostener un encuentro con habitantes del municipio y escuchar sus demandas.

Por otro lado, celebraron que Noroña sea considerado como una de las corcholatas de Morena que buscarán ocupar la silla presidencia.

“Si la encuesta es bien diseñada, bien sostenida y fundamentada, seguramente el candidato va a generar temas de unidad, en lugar de que haya un ´bueno, yo no salí entonces ya me voy´”, consideró el legislador Federal.

En ese sentido, dijo que desde el Partido del Trabajo no temen que para la contiende presidencial ocurra la misma situación que en Coahuila, donde el PT y Morena postularon candidatos diferentes.

“El camino de Coahuila no nos llevó a nada bueno, el Estado de México si nos llevó a buen puerto; en Coahuila no hubo la capacidad, ni de Morena, ni de nosotros, ni del Verde de llegar a un acuerdo, las posiciones no fueron en unidad.