Falla Fiscalía; no logra vincular a extitular de Educación

La Fiscalía Anticorrupción no pudo vincular a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones a María de los Ángeles Errisúriz

Por: Rosalinda Tovar

Diciembre 15, 2022, 14:15

Aunque la Fiscalía Anticorrupción logró la imputación de la exsecretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz, no consiguió que la vincularan a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones.



Ello, al ser señalada por nombrar como director en uno de los planteles a su cargo, a Gerardo Camarillo Guajardo, quien fuera rector de la Universidad Politécnica de Apodaca, sin tener las facultades para designarlo.



La audiencia se realizó el pasado 12 de diciembre, en la que pese a que el juez Jesús Gerardo Mendoza consideró que si bien, el nombramiento si se hizo de manera irregular, a través de la exsecretaria, al presentarse al Comité de la Universidad, este fue el que tomó la decisión, dando el “consentimiento tácito”.

Fuentes allegadas a la Fiscalía, indicaron que, debido a tal determinación, Errisúriz no fue vinculada a proceso, ni tampoco Camarillo Guajardo, quien era el otro implicado en el caso.



No obstante, según los informantes el órgano autónomo analiza la posibilidad de presentar una apelación e insistir en el proceso, para lo cual tiene de plazo hasta el próximo lunes 19 de diciembre.



Desde el pasado 21 de octubre, el órgano autónomo intenta vincular a proceso a la exsecretaria por el delito de ejercicio indebido de funciones que cometió cuando estuvo en el cargo durante el sexenio del exgobernador, Jaime Rodríguez.



En mayo de este año, INFO7 dio a conocer que Errisúriz habría incurrido en un desvío millonario de hasta $615 millones de pesos, al otorgar contratos a empresas “fantasmas’’, por los cuales aún no ha sido citada.