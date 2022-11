Expone Gobernación plan de extender presencia del Ejército

Foto: Cortesía

El secretario de Gobernación Adán Augusto expuso al Congreso del Estado el plan para extender la presencia de las fuerzas armadas en las calles hasta el 2028.

Por: David Cázares

Noviembre 01, 2022, 20:23

Ante un Congreso de Nuevo León que se reservó posicionamientos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, expuso la iniciativa para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028.



La ponencia que el funcionario Federal tuvo ante los legisladores locales forma parte de una gira emprendida para cabildear en todos los estados la aprobación de la propuesta.



Mientras que en otras legislaturas el formato incluyó la votación del pleno y la participación de los representantes de las bancadas, en Nuevo León los diputados se reservaron sus comentarios para analizar después la iniciativa.



“Entiendo y respeto que este Congreso haya tomado la decisión de no participar, a nombre de los grupos parlamentarios, ningún legislador, yo dejo abierta la mano extendida para que ustedes lo consideren siempre vamos a estar ahí para escucharlos, respetando siempre las diferencias.



“Hoy hay un grave problema de inseguridad en muchas partes del país, pero no lo vamos a solucionar con el discurso que confronta o con la posición política que no sea capaz de acordar en lo particular y construir en le general”, dijo Adán Augusto.



Fue el pasado 2 de septiembre cuando una ex diputada federal del PRI presentó la propuesta para extender la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta el 2028 y no hasta el 2024 como originalmente se estable en la Ley.



En ese sentido, agregó que el cabildeo tuvo que adelantarse para este año debido que en la fecha limite sería complicado de realizar debido a las elecciones.



“En 2024 hubiera sido imposible construir una mayoría legislativa porque el país va a estar inmerso en pleno proceso electoral; estaremos ya a tres meses en marzo del 24 de elegir al próximo presidente de la República, pues sería imposible construir una mayoría.



“Ahora claro que hicimos un acuerdo en términos políticos con el Partido Revolucionario Institucional, con su dirigencia y legisladores, decir que no hay un acuerdo sería engañarnos”, destacó.



La iniciativa contempla que mientras las Fuerzas Armadas continúen ejerciendo labores de policías civiles, los cuerpos de seguridad locales se refuercen.



“Se dejó de fortalecer a nuestras policías porque el dinero se utilizaba para otras cosas, y fueron pingos lo negocios que se hicieron con la rente de patrullas, con la compra de uniformes, la compra de armamentos; solamente sirvieron para prohijar la corrupción”, justificó.



Ante la reserva del Congreso local para emitir posturas o participar en un dialogo, Adán Augusto dijo que confía en el voto favorable de los diputados.



'Tienen todo nuestro respeto, yo lo que creo es que, así como lo hicimos a nivel federal, sí es posible construir una mayoría legislativa que apruebe esta minuta.



'Ellos tienen sus tiempos y manera de analizar y debatir y que decidan, es su derecho', destacó.



La aprobación requiere de la propuesta requiere el visto bueno de la mitad más uno de los Congresos estatales, una meta que ya se alcanzó.