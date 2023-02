Exige PAN a AyD acciones para enfrentar sequía en 2023

Tras asegurar que el gobernador, Samuel García miente cuando afirma que ya se superó la crisis de agua, el dirigente estatal del PAN, Hernán Salinas Wolberg exigió a Agua y Drenaje de Monterrey informe las acciones específicas para enfrentar la escasez del suministro que se aproxima en las siguientes semanas.

Acompañado de los diputados locales, Daniel González y Eduardo leal, así como los federales, Héctor Castillo, Mariana Mancillas y Pedro Garza, el panista presentó ante la dirección de la paraestatal un escrito en el que también se pide el avance de la perforación de los pozos profundos, cantidad de extracción u la situación de los pozos someros habilitados.

“Hay que ser claros y concretos, la crisis no está superada, está mintiendo, una vez más demuestra que no conoce la realidad que se vive en las calles, la realidad del agua, cómo tampoco conoce la realidad que se vive con el tema de la seguridad; o del tema de la movilidad, es evidente que no está en contacto con la realidad del regiomontano día a día”, señaló Salinas Wolberg.