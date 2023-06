Exige MC agilizar información sobre Medina y Cienfuegos

Los integrantes de la bancada de Movimiento Naranja y el vocero de Movimiento Ciudadano, Glen Villarreal, presentaron un exhorto exigiendo a la la Fiscalía General de Justicia local y la Tesorería del Congreso proporcionar de forma agilizada la información requerida por la Fiscalía General de la República (FGR) en relación a las investigaciones en contra de los priistas, Rodrigo Medina y Francisco Cienfuegos, por presuntos actos de corrupción.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, señaló que ahora que ya terminó el Periodo Ordinario, la Diputación Permanente del Congreso estatal puede discutir y aprobar el exhorto promovido por los diputados de su partido.

“Una de nuestras banderas es la lucha contra la corrupción... no es posible que tenga que ser en el caso concreto de ‘Paco’ Cienfuegos y de Medina, Medina el maestro, y Cienfuegos, el alumno, no es posible que tenga que venir la Fiscalía General de la República a hacer la tarea que no puede hacer nuestra Fiscalía local.