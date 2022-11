Denuncian condóminos a Cintermex por opacidad en préstamo

Grupo de condóminos presentó una denuncia penal contra la directiva de Cinternex, incluido el presidente, Claudio Del Valle Cabello

Por: Olivia Martínez

Noviembre 14, 2022, 13:24

Condóminos que mantienen una pugna con la administración del Centro Internacional de Negocios Monterrey, AC, (Cintermex), afirman que éste recibió durante los años 2020 y 2021 apoyos y préstamos por $66 millones de pesos por parte de Parque Fundidora, pero dicen que no se sabe qué se hizo con el dinero.



Según su acusación, los directivos tienen tres años sin rendir cuentas y ocultando la información financiera, o al menos así lo denunció este grupo de condóminos.



Dicho grupo de condóminos, que forma parte del autodenominado Comité de Administración de Cintermex (mismo que no es reconocido por la actual administración, pues lo considera ilegal) presentó una denuncia penal contra la directiva de Cinternex, incluido el presidente, Claudio Del Valle Cabello, por presumirse el delito de administración fraudulenta.



Y de acuerdo con lo señalado por los quejosos, los beneficios que Cintermex recibió del Consejo de Administración del Parque Fundidora fueron por $50 millones en 2020 y un préstamo de $16.5 millones en 2021, que se estarían traduciendo en deuda.



El representante legal del despacho Zárate Abogados y vocero del autodenominado Comité de Administración de Cintermex, Luis Fernando González Chapa, alertó: “Cintermex ha recibido apoyos del Consejo de Parque Fundidora: en el 2020 se les condonó el pago de estacionamientos por $50 millones de pesos, y en el 2021 solicitaron un préstamo de $16.5 millones de pesos, con tarifas preferenciales. Estamos hablando de no intereses y empezar a pagar en el 2024”.



Cabe precisar que el pasado 10 de noviembre directivos de Cintermex afirmaron que el autodenominado Comité de Administración es ilegal, pues no fue votado conforme a los estatutos del recinto y carece de representatividad.