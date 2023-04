Exhorta iglesia católica a no realizar 'quema de Judas'

Por: Brian Jiménez

Abril 06, 2023, 15:42

Ante los altos índices de contaminación que se han presentado en Nuevo León en los últimos meses, la iglesia católica invitó a los fieles y parroquias a no realizar la tradicional 'quema de Judas'.

Y aunque el Gobierno del Estado no les ha prohibido hacerlo, el Vicario General de la Arquidiócesis de Monterrey, Juan Francisco Gómez, por iniciativa propia desea contribuir con el medio ambiente.

“No hemos recibido ninguna indicación directa del estado que nos prohíba algún tipo de prácticas, pero sí creemos y hemos exhortado a nuestras parroquias a evitar por ejemplo la pólvora, éstas quemas tradicionales de judas, todo aquello que pueda ayudar a disminuir la contaminación”, indicó

El sacerdote expuso que no planean cooperar con el deterioro de la calidad del aire, refiriendo que la comunidad eclesiástica la conforman ciudadanos que también respiran el aire contaminado.

“Nosotros no queremos cooperar más de ninguna manera a ensuciar más la atmósfera”, aseguró.

Asimismo invitó a los fieles católicos y a las iglesias en general a evitar esta tradicional práctica.

“Invitamos a los fieles a evitar ese tipo de prácticas como la pólvora, la quema de los judas, etcétera. La bendición del fuego es algo muy sencillo, no implica una mayor afectación al medio ambiente”, sostuvo.

Como Vicario General de la Arquidiócesis de Monterrey exhortó a actuar con conciencia, sin embargo, no puede impedirlo en la sociedad.

“La invitación es a no hacerlo, pero no podemos impedir que alguna familia o algún barrio, sin haber avisado a la parroquia lo haga, pues está fuera de nuestras manos, pero lo que nos corresponde a nosotros, invitamos a no quemar pólvora, a no quemar piñatas, a no contaminar en pocas palabras”.