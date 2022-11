'Estamos dispuestos a tomar los congresos': Manifestantes

Manifestantes de Nuevo León aseguraron que están dispuestos a tomar congresos locales con tal de que no se apruebe la reforma electoral de AMLO

Por: David Cázares

Noviembre 13, 2022, 14:57

Con tal de que no se apruebe el proyecto de reforma que plantea modificaciones al Instituto Nacional Electoral, manifestantes de Nuevo León aseguraron que están dispuestos a tomar congresos locales como actos de resistencia civil.



Gerardo Lozano, presidente del Frente Cívico Nacional, una de las organizaciones detrás de la marcha, aseguró que buscarán a toda costa que no avance la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.



'Estamos dispuestos a acciones de resistencia civil; si es necesario habría que ver si tomamos los congresos estatales, el Congreso Federal, e impedir que se vote esta ley, estamos dispuestos”, explicó.



Fue este domingo cuando aproximadamente 25 mil personas marcharon por el primer cuadro de Monterrey con consignas en defensa del INE.



Los organizadores destacaron que buscarán acercarse a las diversas fuerzas políticas para asegurarse que voten en contra del proyecto impulsado por el Ejecutivo Federal.



“Depende mucho de que el PRI apoye, el dirigente nacional dijo que estaba con nosotros, pero ya vimos lo que pasó con la otra reforma, con la militarización.



“Vamos a presionar por todos los medios posibles para que los diputados del Revolucionario Institucional no se doblen; y vamos a invitar al PAN, al PRD, a Movimiento Ciudadano para que actuemos en bloque”, agregó Lozano.