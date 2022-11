Estado busca primer lugar en emprendimiento con 'Peak NL'

Mediante la Secretaría de Economía del Estado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García dió a conocer Peak Nuevo León, plataforma que está inspirada en brindar apoyo a los emprendedores virtuales del Estado.

“Para ser primer lugar también en emprendimiento, ya no me gusta decir el Silicon Valley de México, para ser la ciudad emprendedora, cultural y conectada de América Latina tenemos lo más importante, el talento y a ti, emprendedores como ustedes dispuestos a hacer la mejor región de América Latina”, dijo Samuel García.

El jefe del ejecutivo expuso que mediante esta aplicación los interesados tendrán acceso a una comunidad en la que se brindarán herramientas para facilitar el camino profesional de los emprendedores.

Los beneficios de esta plataforma se encuentran en el sitio electrónico oficial www.peaknl.mx.

El impulso de esta plataforma tiene el objetivo de hacer de Monterrey, la ciudad más conectada, cultural y número uno en emprendimiento de América Latina.

El mandatario estatal expresó que para ser la ciudad más importante de América Latina contamos con lo esencial y se han implementado mecanismo como Así Asciende Nuevo León, fomentando que este ecosistema emprendedor tenga mucho crédito blando.

“En gobierno la premisa es; no estorbes, no cobres, no pongas obstáculos, sino todo lo contrario busca ayudar, ejemplificar y multiplicar lo que ya tiene nuestra tierra”, puntualizó.