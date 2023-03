Estado asegura que ya realizó pago a alcaldes

El gobernador Samuel García aseguró que, pese a que los alcaldes del PRI y del PAN incumplieron con las reglas de operación, ya les pagó el tercer depósito de la bolsa de los 2 mil 500 millones de pesos presupuestados.

Un día después de que los ediles acudieron al Palacio de Gobierno a exigir la liberación de los fondos retenidos, el mandatario estatal declaró que les proporcionó 'la lana' pese a que los presidentes municipales no le mandaron proyectos de seguridad, ni tampoco las fichas técnicas para el uso de los recursos, como dice la ley.

Aclaró que lo hizo por buena voluntad ya que el Estado necesita gobernantes de altura y debe finalizar el conflicto con los ediles.

'Merece el Estado gobernantes de altura, yo ya puse el ejemplo, ya les pagué a los alcaldes, les mandé ya su tercer ministración y eso que no me mandaron fichas y eso que no me mandaron proyectos de seguridad como dice la ley. Y aun y con eso, en buena voluntad, en buena lid, para que vean que quiero jalar con ellos, ahí les va la lana', aseveró.