Estación de Talleres y Exposición solo aceptan tarjeta MIA

Las estaciones de Talleres y Exposición continúan vendiendo boletos magnéticos hasta el día de mañana que cambiaran por completo a pago con tarjeta MIA.

Por: Fernando González

Octubre 31, 2022, 19:34

A partir de este primero de noviembre el método de pago en las estaciones Talleres y Exposición será únicamente a través de la tarjeta MIA, esto debido al nuevo sistema de peaje de Metrorrey al cual ha ido migrando desde los últimos dos meses.

Ante el inminente y pronto cambio, los usuarios parecieran aferrarse al antiguo método de pago, por medio del boleto magnético, ya que en ambas estaciones continuaban haciendo filas en dichas maquinas en lugar de conseguir la tarjeta correspondiente.

Otro usuario no estaba enterado del cambio, a pesar de que se han colocado pancartas que anuncian el cambio exclusivo a la tarjeta. “Porque no sabía del cambio ni nada, no seguido tomo el metro, tomo rutas de transporte”

Aunado a la sorpresa que probablemente muchos se puedan llevar al no contar con su tarjeta, en el mes de noviembre asciende diez centavos más el pasaje, dejándolo en seis pesos.

Metrorrey, ha prometido que con este nuevo sistema de cobro solucionaría el problema de largas filas y las fallas de las maquinas despachadoras, además prometieron que la línea dos estaría actualizadas totalmente para el mes de diciembre y posteriormente la línea uno en el próximo mes.