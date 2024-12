Espera Javier Navarro que Santa Claus traiga el Presupuesto

Como el proyecto de Presupuesto del 2025 sigue sin aprobarse, el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, dijo que espera que Santa Clos lo traiga antes del 24 de diciembre en un costal lleno de recursos y aprovechó para advertirle a los diputados que "no se vale” usar de rehén al pueblo de Nuevo León, ni poner de pretexto viejos pleitos.

"Que Santa Claus traiga el presupuesto, pero con un costal grande y que podamos empezar a ejercerlo desde el primer día de enero del 2025… ojalá que todo salga antes del 24, contentos y con un presupuesto autorizado", manifestó.

Y le mandó un mensaje a los legisladores.

"No se vale, no se vale, y lo he dicho, tener como rehénes a los ciudadanos de Nuevo León por pleitos ajenos, no es lo correcto, lo que debemos hacer es olvidarnos de los pleitos", afirmó.

Aseguró que el gobierno estatal tiene la mejor disposición de avanzar para destrabar el proyecto, que sigue atorado en el Congreso local, pero aclaró que eso es siempre y cuando las peticiones de los diputados sean lógicas.

"Estamos en la mejor disposición de avanzar, siempre y cuando sean peticiones lógicas, y no se distorsione el presupuesto presentado”, advirtió.

"Hay ciertas cosas que son negociables y unas que no”, sostuvo, "cualquier peso que bajen del presupuesto se va a ver reflejado forzosamente en menos obra".

Identificó algo que sí es considerado como imposible.

"Irse del 20 al 30 (en participaciones federales a los municipios) es imposible", alegó.

Navarro Velasco declaró que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, está equivocado cuando afirma que por revancha no se le dan a los municipios los recursos que les corresponden.

"No es revancha, estamos en negociación con los diputados”, aclaró.

