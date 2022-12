'Espanta' a clientes de restaurantes cubrebocas obligatorio

Señala presidente de la Canirac que en establecimientos comenzaron a cancelarse reservaciones para eventos especiales como posadas y reuniones familiares

Por: Brenda Garza

Diciembre 19, 2022, 9:42

El sector restaurantero de Nuevo León se pronunció en contra de la imposición del uso del cubrebocas obligatorio en espacios cerrados.



Por ello, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y de Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad, Daniel García, pidió al gobierno reconsiderar la medida y que esto sea considerado sólo como una recomendación, pero no algo obligatorio.



A la par de eso, mencionó que es contradictorio que solamente en Nuevo León se aplique esta medida, cuando en CDMX hay mayores niveles de contagio y allá no se aplica el uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados.



“Que tomen en cuenta que somos el único estado donde tenemos esta restricción y la recomendación sería que se recomiende el uso del cubrebocas; sin embargo, que no sea obligatorio”, afirmó en entrevista.



Lamentó que, a raíz del anuncio que hizo la Secretaría de Salud sobre este tema, los clientes “se espantaron” y comenzaron a cancelarse reservaciones para eventos especiales como posadas y reuniones familiares programadas para los siguientes días.

Eso propició una caída en ventas de hasta 15%, reconoció el líder de la Canirac en el estado.