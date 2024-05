Escasea hielo y agua de garrafón en tiendas de conveniencia

Ya he buscado en varias, recorrí aquí en la zona varios Super 7, varios OXXO, me fui aquí a Soriana, me fui a HEB y no hay hielos.

Me dicen (en las tiendas) que por falta de agua el proveedor no está surtiendo, yo tengo mi refrigerador y hace hielitos, pero no nos damos abasto, dijo María Eugenia Reyes, clienta.