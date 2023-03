Ensucian las industrias aire regio por las noches

Hay numerosas industrias privadas que paralelamente también ensucian el cielo regio, pero que aprovechan la noche para hacerlo mientras “la ciudad duerme”

Por: David Cázares

Marzo 23, 2023, 6:53

Mientras los nuevoleoneses debaten intensamente sobre la contaminación proveniente de la refinería de Pemex, en Cadereyta, por sus evidentes emisiones a plena luz del día, hay numerosas industrias privadas que paralelamente también ensucian el cielo regio, pero que aprovechan la noche para hacerlo mientras “la ciudad duerme”.

Tal es el caso, por ejemplo, de las plantas de las empresas Nemak, Zinc Nacional, Arzyz y Daltile, ubicadas en las zonas poniente y norponiente de la urbe regia.

Esto se constató en un recorrido que realizó El Horizonte la noche del lunes y madrugada de ayer y que seguirá efectuando para presentar un compendio de entes contaminantes de la metrópoli.

Vecinos de dichas industrias aseguran que durante la noche y madrugada, estas aprovechan para lanzar una mayor “fumarola”.

Por ello, dichos ciudadanos piden a las autoridades ambientales del estado y de la Federación que también les pongan la lupa.

El Horizonte recorrió la zona entre las 20:00 horas del martes y las 1:00 de la madrugada de ayer, donde se constataron las grandes y constantes emanaciones de chimeneas que tienen empresas como estas industrias ya quedaron enclavadas dentro de zonas habitacionales, por lo que son constantes las quejas de quienes viven alrededor.

Zinc Nacional, ubicada entre las colonias Lomas del Roble y El Mirador, en San Nicolás, es un ejemplo con sus múltiples chimeneas funcionando sin cesar y llenando el cielo nocturno con químicos, según se pudo apreciar desde el exterior.

La compañía lanzó 360,290 toneladas de bióxido de carbono tan solo en 2021, de acuerdo con el último reporte disponible del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) elaborado por

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Otros compuestos emanados por la empresa son el cromo, níquel y el plomo, todos, a través de polvos respirables, humos o vapores.

La compañía se dedica a producir derivados del zinc para industrias como la minera y del metal, además, también fabrica concentrados de fierro para cementos y papeles especiales utilizados en la fabricación de paneles de yeso.

Otro ejemplo es Nemak, que con sus múltiples plantas instaladas en los límites de García y Santa Catarina emitió 282,702 toneladas de bióxido de carbono, además 136 toneladas de óxido nitroso y otros componentes.

Durante el recorrido nocturno también fue posible constatar las constantes exhalaciones provenientes de las chimeneas de esta empresa dedicada a la fabricación de autopartes.

Otras compañías no figuran en los reportes del RETC; sin embargo, la contaminación que emiten es más que evidente, y sus efectos son padecidos por la ciudadanía.

Arzyz, que manufactura aleaciones de aluminio y comercializa metales, es el vecino incómodo para los habitantes de Apodaca y Escobedo.

Y es que al encontrarse a escasos metros de colonias como Valle de las Palmas y Fernando Amilpa, las emisiones son respiradas continuamente por miles de personas.

“Cuando yo llegué aquí, llegué con buena salud y luego se me detonó la alergia, me puse superenferma, no podía hablar ni dos palabras por la tos y yo no sabía que era, al final resultó que era por la fábrica”, compartió una vecina.

Daltile es otro ejemplo, sus exhalaciones nocturnas han sido el blanco de múltiples quejas y denuncias por parte de habitantes de San Pedro y Santa Catarina.

Al recorrer las instalaciones, El Horizonte captó las largas columnas blancas que salen al exterior, y que generan preocupación a quienes colindan con esta empresa dedicada a la fabricación de pisos, cerámicos y porcelánicos.