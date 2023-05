Engaña a mamás y vende fotos de sus hijos a pedófilos

Una mujer aseguró en una conversación que hace concursos para ganarse la confianza de las mamás que le pasan fotos de sus hijos para venderlas a pedófilos

Por: Patricia Agüero

Mayo 15, 2023, 16:30

En las distintas redes sociales existen una gran diversidad de grupos dedicados a las mamás que informan sobre la crianza de sus hijos, en donde miles de mujeres comparten sus experiencias, así como consejos.

Sin embargo, muchos de estos grupos son abiertos al público o tienen pocos filtros de seguridad, siendo un blanco fácil para los delincuentes que promueven la pedofilia, pederastia y la pornografía infantil.

Aunque algunos de estos grupos piden no compartir fotografías de sus hijos por seguridad, algunas madres pasan por alto esta recomendación, al momento de compartir orgullosas a sus hijos en las diferentes etapas de su vida o en eventos escolares.

Pero este fin de semana se hizo pública una conversación que alerta a los padres de familia de los peligros de compartir las fotografías de sus hijos.

En esta se puede leer que una mujer le informa a una persona que tiene nuevas fotos de niños con un costo de 150 pesos cada una

'Los niños están en disfraz pero te puedes ir dando una idea de lo ricos que están', le dice la mujer a la persona.

La mujer le aclara a la persona interesada que todo es seguro y le detalla la forma en la que obtiene las fotos de los menores de edad:

'Yo hago concursos donde las propias mamás me envían fotos de sus niños, me gano su confianza y así puedo hacer uso de los niños. Tu no te preocupes', se lee en parte de la conversación.

La persona interesada vuelve a preguntar sobre los costos, a lo que la mujer le responde que la foto del niño cuesta 150, 'y si quieres algo más ya subiría el precio'.

La conversación fue compartida en diversos grupos de Facebook para alertar a los padres de familia a no compartir las fotografías de sus hijos. Algunos reforzaron sus medidas de seguridad o de lo contrario serían eliminados.