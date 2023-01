Enfrentamiento en Salinas fue por atender un secuestro

La llamada a atender el secuestro fue lo que dio pie al enfrentamiento en Salinas Victoria, que dejó a 3 policías sin vida y 2 delincuentes abatidos, así lo dio a conocer el alcalde de dicho municipio, Raúl Cantú.

Mediante un video, el edil explicó que una vez que llegaron a lugar del reporte, los elementos fueron recibidos con disparos.

El alcalde de Salinas Victoria explicó que una vez que se le contó de los hechos acudió al lugar para brindar apoyo a los elementos de seguridad que se encontraban combatiendo en el enfrentamiento.

“En ese momento me contactan a mí y me informan lo que estaba sucediendo, acto seguido a esa situación me dirijo al lugar, acudí a dar apoyo a nuestros elementos, a dar auxilio y dar apoyo a nuestro equipo de Protección de Civil que estaban ayudando a nuestros elementos.