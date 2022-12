Emiten alerta por muy mala calidad del aire

Foto: Jorge Sánchez

La Secretaría de Medio Ambiente activó la fase de alerta por la muy mala calidad de aire presente en el área metropolitana.

Por: Rosalinda Tovar

Diciembre 06, 2022, 17:07

Ante las condiciones muy malas en la calidad del aire en la ciudad, la Secretaría de Medio Ambiente activó la fase de alerta por las altas concentraciones de partículas menores a 10 micras (PM10).



De acuerdo con la dependencia, los niveles alcanzaron condiciones establecidos por los criterios 1 y 2, por lo que se tomó la decisión de emitir las acciones correspondientes.









Tales criterios indican que será fase de alerta cuando el rango de las concentraciones de Aire y Salud alcancen la categoría muy mala; y el segundo, es con base en los límites de las Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Salud.



Por ello, se pide a las fuentes fijas como la industria evitar emisiones de partículas, tomando las siguientes medidas usar equipo anticontaminantes, humectar patios, construcciones y vialidades; así como reducir las actividades a la intemperie, mantenimientos, pintura y soldadura.





En cuánto a las fuentes de área se pide humectar las superficies que no cuentan con cobertura vegetal para minimizar las emisiones, además de asegurarse que no haya quema de combustibles o cualquier material a cielo abierto.



A las escuelas y planteles educativos se solicita mantenerse informados sobre las condiciones de la calidad del aire, evitar actividades culturales o deportivas, y atender cualquier malestar del alumnado y personal.



Mientras que a la población en general, se exhorta a no realizar actividades al aire libre, grupos sensibles como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con afecciones bronco-respiratorias y cardiovasculares conservarse en los espacios interiores.