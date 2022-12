Emiten alerta por muy mala calidad del aire en urbe regia

La Secretaría de Medio Ambiente activó la fase de alerta por la muy mala calidad de aire presente en el área metropolitana.

Por: Rosalinda Tovar

Diciembre 06, 2022, 17:07

Ante las condiciones muy malas en la calidad del aire en la ciudad, la Secretaría de Medio Ambiente activó la fase de alerta por las altas concentraciones de partículas menores a 10 micras (PM10).



De acuerdo con la dependencia, los niveles alcanzaron condiciones establecidos por los criterios 1 y 2, por lo que se tomó la decisión de emitir las acciones correspondientes.









Tales criterios indican que será fase de alerta cuando el rango de las concentraciones de Aire y Salud alcancen la categoría muy mala; y el segundo, es con base en los límites de las Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Salud.



Por ello, se pide a las fuentes fijas como la industria evitar emisiones de partículas, tomando las siguientes medidas usar equipo anticontaminantes, humectar patios, construcciones y vialidades; así como reducir las actividades a la intemperie, mantenimientos, pintura y soldadura.





En cuánto a las fuentes de área se pide humectar las superficies que no cuentan con cobertura vegetal para minimizar las emisiones, además de asegurarse que no haya quema de combustibles o cualquier material a cielo abierto.



A las escuelas y planteles educativos se solicita mantenerse informados sobre las condiciones de la calidad del aire, evitar actividades culturales o deportivas, y atender cualquier malestar del alumnado y personal.



Mientras que a la población en general, se exhorta a no realizar actividades al aire libre, grupos sensibles como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con afecciones bronco-respiratorias y cardiovasculares conservarse en los espacios interiores.