Elimina Nuevo León cubrebocas obligatorio en escuelas

El uso del cubrebocas será opcional en todos los planteles escolares del estado a partir de hoy jueves, anunció la Secretaría de Salud

Por: David Cázares

Enero 12, 2023, 10:34

La Secretaría de Salud de Nuevo León eliminó la obligatoriedad del cubrebocas al interior de las escuelas.



Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, explicó que el período vacacional no dejó un incremento considerable de contagios de Covid-19.



'El Comité sesionó hoy a las 9:00 de la mañana y derivado de la información presentada se decidió que el uso del cubrebocas será opcional a partir del día de mañana en los planteles educativos.



'Si bien es cierto que durante las últimas semanas hemos tenido condiciones que nos hacen pensar que pudiese haberse presentado un incremento importante en el número de casos como lo tuvimos el año anterior; afortunadamente nos hemos mantenido en 380 en promedio diario', dijo.



La funcionaria enfatizó que la medida se mantiene como una 'recomendación absoluta' por parte de la dependencia, sin embargo, reconoció que la eliminación de la mascarilla es beneficioso para el desarrollo de los menores.



'Hemos sido promotores de estimular el neurodesarrollo de los niños a través de medidas de salud pública, entre ellas, la eliminación del cubrebocas y el regreso a las actividades escolares.



'Fuimos impulsores desde el año pasado en fomentar la actividad social que es de muchísimo beneficio no sólo para los niños sino también para los adultos', refirió.



Pese a esto, Marroquín justificó la pasada obligatoriedad de la medida al argumentar que la presencia de múltiples virus lo ameritaba.



'En esta temporada invernal fue una temporada totalmente diferente al año pasado y a hace dos años, porque coincidieron tres virus para los cuales no necesariamente teníamos todas las pruebas y teníamos un incremento significativo de hospitalizaciones producidas por influenza y sincitial respiratorio', argumentó.



Fue el pasado 12 de diciembre cuando el gobierno de Nuevo León impuso de nueva cuenta el uso del cubrebocas en espacios cerrados.



La medida terminó el pasado viernes, aunque se mantuvo en los planteles educativos.



Con el regreso a clases tras las vacaciones de invierno, múltiples voces se mostraron a favor de eliminar la obligatoriedad para los menores, entre ellos, la propia Secretaría de Educación y el gobernador Samuel García.