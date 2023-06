Ebrard dice que dará tecnología a la Guardia Nacional

El precandidato por Morena a la presidencia de México en 2024, Marcelo Ebrard señaló que para resolver el tema de seguridad en el país, se implementará tecnología en la Guardia Nacional.

El ex canciller dijo que ahora la tecnología es tan avanzada que se puede detectar de inmediato a un delincuente y de inmediato llevar a la baja los números de delincuencia en México.

“¿Tenemos algo previsto? Sí, hoy por ejemplo tienes identificación facial, no se si viste que ya pusimos los pasaportes nuevos con biométricos, ya no solo la huel.la dactilar, entonces con la tecnología que tenemos hoy, un apersona que va y te asalta y golpea a alguien, comete un delito ya lo puedes clasificar en tu base de datos y estarlo siguiendo.

A propósito, Ebrard expresó que esta opción es buena, pues recordó que cuando se tomó esta medida en la Ciudad de México y fueron instaladas en primera instancia 15 cámaras por diferentes puntos de la Ciudad de México, fue de gran ayuda para las autoridades.

Y sostuvo que aquellas tecnologías han permitido hasta la fecha la persecución oportuna de los delincuentes.

Afirmó que la Guardia Nacional ya está formada, solo falta dotarla por lo actual para fortalecerla.

Finalmente explicó que un estudio reveló que un alto porcentaje arrojó que la mayor parte de la población no viola le ley por respeto a las comunidades.

“El 98 por ciento de la población no viola la ley porque respeta sus comunidades, o sea en tu propia familia te enseñan que no es correcto que hagas eso, entonces no lo haces, no es porque haya un policía ahí.