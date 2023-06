Donará Marcial Herrera agua en colonias de San Pedro

Ante la ola de calor que azota la entidad, el empresario Marcial Herrera dijo que donará miles de galones de agua en las colonias de San Pedro

Por: Rosalinda Tovar

Junio 19, 2023, 14:28

A través de un video el también exsecretario de Seguridad Pública de ese municipio mencionó que la donación se hará mediante Ades Forta.C, de la cual es presidente.

“Trabajaremos del lunes a domingo sin parar, pero a mi gente no le va a faltar agua porque yo no me les voy a rajar, ¡galones de agua!”, expresó en una grabación.

Herrera reveló a INFO7 que esta acción la llevará a cabo durante 40 días en las que recorrerá colonias como San Pedro 400, El Obispo, Los Pinos, Canteras, Tampiquito, Lucio Blanco, así como la avenida Vasconcelos.

El exsecretario convocó además a otros empresarios a sumarse a la causa, para que las familias de poblaciones más vulnerables no padezcan por la falta del vital líquido ante la ola de calor.

“Invito a que aquellos empresarios aquellos políticos, aquellos ciudadanos a que se sumen con su gente como lo vamos a hacer nosotros”, llamó Herrera.