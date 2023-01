Disfrutan de la naturaleza, practican senderismo

En la entrada hacia el cerro La Silla, el sendero mejor conocido como camino al teleférico, recibe a los amantes de las aventuras y la naturaleza

Por: Marcial Pasarón

Enero 21, 2023, 12:41

No hay mejor forma que empezar el día haciendo ejercicio y disfrutar de la naturaleza.



La mañana del sábado, jóvenes , adultos y niños comienzan su día caminando por uno de los senderos más visitados por los regiomontanos.



El sendero, mejor conocido como camino al teleférico, recibe a los amantes de las aventuras y la naturaleza.



La entrada hacia el cerro de La Silla, en la colonia Contry Sol, es un ir y venir de senderistas.



Equipados algunos con botes de agua, otros llevando lonches, galletas o bebidas energéticas comienzan su ascenso hacia lo alto del emblemático cerro.



Los que completan la aventura y bajan del cerro, se detienen un momento y platican por algunos segundos su experiencia



'Es la primera vez que subo, me fue bien, es muy bonito'



Mientras que otros explican que para ello no llevan una preparación, solo las ganas de convivir en la naturaleza.



Desde la entrada al sendero, las cámaras de Info 7captaron a los deportistas realizando sus ejercicios de estiramiento, unos por haber cumplido con el objetivo, otros para iniciar la caminata.



A la orilla del camino, las recomendaciones de las autoridades son visibles, como números de emergencia y ayuda en caso de ser necesario.